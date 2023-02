Basket. I mini cestisti dell’Airam ad Agrigento per tifare Fortitudo di A2 al Pala Moncada

Un giorno indimenticabile per il Centro Minibasket Airam che domenica scorsa con un Pullman e tante auto a seguito ha assistito alla bella vittoria della Fortitudo AG contro la Pallacanestro Cantù , formazioni che militano nel campionato di serie A 2 e che hanno dato vita ad un match avvincente e ricco di tante emozioni.

La comitiva nissena composta da minicestisti e tanti genitori accompagnatori era composta da più di cento persone che ovviamente hanno tifato per la squadra siciliana dando il loro contributo alla vittoria finale contro la forte formazione Canturina.

Dopo la giornata Agrigentina i giovani cestisti dell’Airam hanno ripreso a vincere anche le loro partite, infatti galvanizzati dall’esperienza Agrigentina e desiderosi di emulare i campioni visti giocare nel parquet del Palamoncada, sabato 11 al Palacannizzaro hanno sconfitto la formazione dell’Invicta 2012, consolidando il primato in classifica.

Gara combattuta e molto fisica in cui la squadra di coach Galiano si è imposta per 18 a 8, vincendo 5 dei sei tempi disputati e pareggiando l’ultimo tempo grazie ad un canestro a fil di sirena di capitan Riccardo Lattuca. Adesso resta l’ultima partita contro la squadra dell’Invicta 2011 per completare la prima fase del campionato, dopo, le due migliori formazioni del girone nisseno affronteranno le due migliori formazioni del girone gelese, per decidere chi parteciperà alle finali regionali.