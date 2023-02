Automobilismo e Karting 2022: a Taormina la premiazione dei Campioni Siciliani

La Premiazione dei Campioni Siciliani di Automobilismo e Karting 2022, che si terrà al Pala Congressi di Taormina alle 16.30 il prossimo sabato 18 febbraio, sarà l’occasione per la consegna della 2^ edizione del “Premio Nino Vaccarella”.

Saranno 2 nomi due nomi importanti per lo sport delle 4 ruote, che riceveranno l’ambìto ed esclusivo riconoscimento dal Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, che ha confermato la sua presenza alla festa dello sport isolano, oltre che da Giovanni Vaccarella, figlio del grande e mai dimenticato campione.

La prima edizione del Premio nel marzo 2022, vide la doppia assegnazione allo stesso Presidente ACI ed ad Antonello Coletta, responsabile delle attività sportive GT della Ferrari. Naturalmente cresce di ora in ora la curiosità di conoscere chi sarà il destinatario del premio intitolato al “Preside Volante”, icona siciliana di vittorie e successi, che ha portato in alto il nome della sua amata regione nell’automobilismo mondiale.

Massimo riserbo anche sui nomi a cui saranno assegnati i “Caschi Sicilia”, destinati a personaggi legati all’automobilismo delle varie epoche che si sono particolarmente distinti.

I migliori protagonisti siciliani 2022 di Auto Storiche, Karting, Rally, Off Road, Regolarità, Salita, Slalom, animeranno l’esclusiva passerella sul palco del Pala Congressi, dove saranno presenti diversi Campioni Italiani, il tutto in diretta su ACI Sport TV (228 Sky) ed in streaming sulla pagina della Delegazione ACOI Sport Sicilia e sui profili della Federazione.

Lo staff della Delegazione regionale con a capo Daniele Settimo è al lavoro da mesi, per regalare una grande festa di sport a quanti ne sono protagonisti ed a quanti vengono in Sicilia per onorarne i campioni ed arricchire l’occasione con la propria presenza.

-“La collaborazione della città di Taormina e del Sindaco Prof. Mario Bolognari favorisce certamente il lavoro intenso di queste settimane – sottolinea Daniele Settimo – desideriamo che sia la festa di tutti gli sportivi ed i numeri cospicui confermano il nostro desiderio. Il programma è davvero serrato, del resto i nostri campioni sono tanti e ritrovarci tutti insieme costituirà un bel momento per tutte le realtà e le rappresentative”-.

Sul sito www.acisportdelegazionesicilia.itè anche possibile iscriversi alla newsletter per rimanere costantemente informati su tutte le novità della Delegazione.