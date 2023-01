Tv: ascolti, 4,9 mln spettatori e 30,2% share per C’è posta per te

C’è posta per te, la nuova stagione del people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha incollato alla tv 4.898.000 spettatori pari al 30.2% di share, facendo sua la prima serata di ieri, 7 gennaio. Su Rai 1, ‘Tali e Quali’, la seconda edizione del varietà condotto da Carlo Conti con protagonisti imitatori dilettanti ha totalizzato 3.252.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Su Rai 2 l’omaggio a Gianluca Vialli proposto dal documentario del 2022 “La bella stagione” firmato da Marco Ponti che ha racconto l’epica “cavalcata” che nel 1990 portò la Sampdoria di Vialli e Mancini alla conquista del primo storico Scudetto e, l’anno successivo, alla finale di Coppa dei Campioni, è stato visto da 737 mila spettatori e il 4 % di share, mentre su Rai 3 l’appuntamento con Massimo Gramellini e le sue “Parole” ha segnato 1 milione 400 mila spettatori e il 7,2%. Da segnalare i buoni ascolti ottenuti dal “Premio Tenco”, in onda nella notte di Rai 1, che ha toccato il 7,3 % di share e un seguito di 538 mila utenti e nella seconda serata di Rai 3 da “Città segrete” dedicato a New York con 6,9% di share e 1 milione 184 mila spettatori. Su Rete 4, ‘Gran Torino’, il film del 2008 diretto e interpretato da Clint Eastwood ha entusiasmato 525.000 spettatori. Share 2.5%. Su Italia 1, Cattivissimo me 2, il film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell ha fatto compagnia a 824.000 spettatori con lo 4.3% di share. 386.000 spettatori con il 2.1% di auditel per ‘Giochi di potere’ su La7, il film del 2018 diretto da Per Fly con protagonisti Theo James e Ben Kingsley.