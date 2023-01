Tragico impatto tra scooter e auto: a 24 ore di distanza muore una 19enne

Si è tradotto in tragedia l’incidente avvenuto in via Monti a Siracusa: la diciannovenne non ce l’ha fatta e il suo cuore ha cessato di battere. Il trasferimento all’ospedale di Catania e l’intervento delicato subìto non sono stati sufficienti a salvare la vita della giovane. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del tragico sinistro. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter a bordo del quale viaggiava la vittima 19enne si sarebbe scontrato con un’auto nei pressi di una rotatoria.

La ragazza, che pare indossasse il casco al momento dell’impatto, sarebbe stata sbalzata dal mezzo a due ruote. Dopo il violento impatto contro l’asfalto, la 19enne. rimasta gravemente ferita, è stata trasferita all’ospedale San Marco di Catania e sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. Purtroppo, tuttavia, tale intervento non è stato sufficiente a salvarle la vita.