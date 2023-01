Saldi, Confcommercio: 1 su 3 più povero, non acquisterà nulla

I saldi si avvicinano, sono già partiti in Sicilia, Basilicata e Valle D’Aosta e domani approderanno in tutte le altre regioni. Ma non tutti ne aprofitteranno. Infatti, secondo l’analisi sui saldi invernali 2023 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia con Format research, il 35% dei consumatori non farà acquisti.

Di questi, 2 su 3 (il 66%) lo faranno per risparmiare, mentre 1 su 3 ( il 31%) per il peggioramento della propria situazione economica. Il 23% ha dichiarato invece di preferire le campagne online, mentre il 9,6% vuole acquistare – sempre online – prodotti di seconda mano. C’è una piccola percentuale (7,4%) che ha già dato fondo alle ‘risorse per lo shopping’ durante il black friday, e un 17% a cui invece in generale dei saldi non interessa.