Addio a Gino Landi, il coreografo e regista aveva 89 anni

E’ morto GINO LANDI , il coreografo e regista televisivo e teatrale aveva 89 anni, dopo una lunga malattia. Quest’anno ne avrebbe compiuti 90. Nato a Milano il 2 agosto del 1933, LANDI, all’anagrafe Luigi Gregori, è stato scoperto da Erminio Macario fino a diventare uno dei più importanti registi e coreografi della televisione e del teatro al livello nazionale e internazionale.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con Federico Fellini, Nino Rota, Tonino Guerra ed Ennio Flaiano. E non solo. Ha diretto alcune edizioni del Festival di Sanremo, del Festivalbar e di spettacoli teatrali come ‘Rugantino’ e ‘Vacanze Romane’ in collaborazione con Garinei e Giovannini. Per il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, nel teatro stabile Politeama Rossetti, è stato autore delle coreografie di ‘Al cavallino bianco’ con Tony Renis, Aldo Fabrizi e Sandro Massimini ma anche la regia di ‘Les contes d’Hoffmann’ (‘I racconti di Hoffmann’) e di ‘Il mondo della luna’ di Giovanni Paisiello con Bruno de Simone.

Tra gli ultimi lavori, la regia e la coreografia del musical ‘Secrets of the Sea’ e l’openday per ‘Mario all’Opera’ – movimento formato da ballerini, insegnanti di danza, coreografi, stilisti, personalità e maestranze del mondo dello spettacolo per sostenere la candidatura del M° Mario Marozzi a Direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma – insieme a Franco Miseria e Lorella Cuccarini.