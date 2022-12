Utah ok in trasferta, Denver prima a Ovest, 8^ dei Knicks

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in trasferta per Utah Jazz nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto di coach Hardy espugna per 126-111 il parquet dei Detroit Pistons con 38 punti di Markkanen, top-scorer dell’incontro; tra gli ospiti, casella immacolata per la 27enne ala piccola pescarese Simone Fontecchio, impiegato per poco più di 5 minuti. Successo casalingo per i Denver Nuggets, che superano i Memphis Grizzlies per 105-91 con 35 punti di Morant e si portano in testa a Ovest. Ottava affermazione di fila dei New York Knicks, che travolgono i Golden State Warriors per 132-94 nonostante i 26 punti, tra i californiani, di Poole. Altri risultati: Miami Heat-Chicago Bulls 103-113; Phoenix Suns-Washington Wizards 110-113.

