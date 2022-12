Sommatino. Ripristinata la viabilità della SS190. Si torna a transitare in sicurezza

SOMMATINO. Ripristinata la viabilità della ss 190 per Riesi e Ravanusa. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Da oggi è possibile nuovamente transitare in sicurezza sulla porzione di statale interessata dalla recente caduta massi.

“Riconsegniamo dunque, in tempi brevissimi, ai nostri Cittadini, lo snodo stradale fondamentale che i Sommatinesi, e non solo, percorrono per Riesi, Ravanusa e Gela – ha sottolineato l’amministrazione comunale – infatti dopo l’evento verificatosi gli scorsi giorni, ci siamo tempestivamente mobilitati, in collaborazione con Anas, a far ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità, scongiurando una chiusura prolungata della stessa strada”.

L’amministrazione comunale ha concluso: “Ringraziamo con l’occasione anche Carlo Di Maria per l’impegno profuso.Una sola precisazione: a tutti coloro che si sono approfittati dello spiacevole evento e disagio creatosi per i sommatinesi, ricreando un clima di campagna elettorale, vogliamo semplicemente ricordare che per la campagna elettorale c’è ancora tempo, ci rivediamo tra 4 anni e mezzo. Con la smania di tentare di sminuire l’attività di questa amministrazione, facendo intervenire anche “circoli amici” di paesi limitrofi, vi rendete conto che avreste potuto far chiudere totalmente questo vitale snodo stradale per i Sommatinesi?”