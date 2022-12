SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto che per oggi 8 dicembre ” per motivi di organizzazione presso le piattaforme di conferimento in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione”, il servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti non verrà’ effettuato.

Lo stesso servizio di ritiro dei rifiuti riprenderà come da Calendario il giorno successivo, e cioè venerdì 9 dicembre.