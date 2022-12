Sommatino. L’8 dicembre c’è l’accensione dell’Albero di Natale

SOMMATINO. E’ in programma l’8 Dicembre alle 17 in Piazza l’accensione dell’albero di Natale illuminato. L’amministrazione comunale, per l’occasione, ha invitato tutti i bambini a portare un addobbo natalizio per adornare insieme gli alberi della Piazza e una letterina da consegnare a Babbo Natale.

Nel contempo ha ringraziato la ditta Linbraze Srl – brazing powders industry per l’illuminazione natalizia e l’albero di Piazzale Padre Pio e la ditta Birra Semedorato per l’albero di Natale della Piazza Centrale.