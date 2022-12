Sommatino. Gran successo in occasione della Festa in onore della Patrona Santa Barbara

SOMMATINO. Una gran festa, quella celebrata in questi giorni a Sommatino in onore della Santa Patrona Santa Barbara. Sabato l’amministrazione comunale ha partecipato alla Santa Messa con Vespri Solenni in onore di Santa Barbara, seguiti dalla tradizionale Muffulettata alla Domus Misericordiae.

Domenica sono stati ricevuti i Sindaci di Butera, Delia, Mazzarino, l’Assessore delegato dal Sindaco di Riesi ed il Presidente del Consiglio di Butera presso la sede istituzionale di Palazzo Trabia per la consueta accoglienza e per partecipare quindi alla Messa Solenne in onore di Santa Barbara, seguita dalla Processione del simulacro e della Reliquia della Santa Patrona.

Ieri c’è stata la deposizione di una corona in onore dei minatori defunti, ma anche il ricevimento dei ragazzi dell’istituto comprensivo “Nino Di Maria” premiati assieme al Comitato Santa Barbara per le poesie in onore dei minatori.

L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento speciale al Comitato Santa Barbara ed al Presidente Francesco Curto per l’organizzazione impeccabile della festività ed all’unità pastorale di Sommatino per la partecipazione ed il coinvolgimento in tutte le attività.