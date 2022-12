Salute, Censis: 91% italiani pronto a stili di vita più sostenibili

Più sostenibili, più in SALUTE. Il 91,1% degli italiani si dichiara pronto a cambiare il proprio stile di vita per una società più sostenibile, e fra questi il 41% è pronto ad attuare un cambio radicale delle proprie abitudini. E’ quanto emerge dal 56esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, diffuso oggi.

La mobilità, settore ad alto impatto sull’inquinamento atmosferico con ricadute negative anche per la SALUTE delle persone, è un ambito in cui opinioni e comportamenti dei cittadini stanno evolvendo verso una maggiore sostenibilità. Il 64,5% dichiara di muoversi a piedi, evitando di utilizzare l’automobile o altri veicoli, quando la distanza tra il luogo di partenza e quello di arrivo lo consente.

E il 62,2% è favorevole alle domeniche in cui vige il divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti. Nei consumi alimentari, per il 48,1% degli italiani impatto sulla SALUTE e attenzione all’ambiente sono fattori che coesistono e orientano scelte e decisioni di acquisto.