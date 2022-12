Provincia di Caltanissetta, terzultima in Italia. Il sindaco Gambino: “Il Sud occupa la parte bassa della graduatoria”

CALTANISSETTA – Immancabile nel periodo natalizio giunge per i nisseni un regalo poco gradito, l’annuale report sulla “Qualità della vita” in Italia, pubblicato su “Il Sole 24 Ore” che relega, da sempre, il capoluogo nisseno nelle zone basse della graduatoria.

La classifica è con riferimento all’intera provincia: quest’anno Caltanissetta, perde due posizioni rispetto al 2021, e si colloca al terzultimo posto, centocinquesima.

Abbiamo contatto telefonicamente il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino: “La classifica è provinciale. Quest’anno abbiamo perso due posizioni, l’anno scorso ne avevamo guadagnate tre, sostanzialmente una posizione invariata. Gli indicatori utilizzati, alcuni segnano dei miglioramenti ed altri dei peggioramenti. Fermerei la mia attenzione su un dato evidente e fortemente penalizzante, tutto il Sud, non solo la Sicilia, è nella parte bassa di questa graduatoria, mentre tutto il Nord occupa la parte alta. Dobbiamo ampliare il ragionamento ed anche gli interventi. Il Governo deve rendersi conto di questo dato, che è confermato negli anni, deve accorgersene ed agire di conseguenza”.

Diamo un’occhiata ai dati ed agli indicatori. La performance migliore e peggiore. Brilliamo, 4° in classifica Infortuni sul lavoro, Denunce con esito mortale ogni 10mila abitanti (Inail, 2021). Dato nefasto invece la Speranza di vita alla nascita, Numero medio di anni (Istat, 2021).

Indicatori.

Ricchezza e consumi 94°, (-2).

Affari e Lavoro, 101° (+4). Estremamente incoraggiante il dato sulle Start up innovative, Numero ogni mille società di capitale, +15,2%. Ragguardevole anche l’Imprenditorialità giovanile con il 24°. Altro dato estremamente positivo, Numero pensioni di vecchiaia, Numero pensionati ogni 1000 abitanti (inps, 2021), 4° in Italia.

Giustizia e Sicurezza 58° (-7). Pesa come un macigno la parte orientale della provincia. 96° Danneggiamento seguito da incendio, Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza – Interno/Istat, 2021).

Demografia e società 107° (-2).

Ambiente e servizi 102° (+2). Segnaliamo il 7° in Energia elettrica da fonti rinnovabiliIncidenza eolico, fotovoltaico, geotermico e idrico, in % su produzione lorda. 104° per Giorni consecutivi senza pioggia.

Cultura e tempo libero 104° (-6). Il peggior dato, Indice di lettura Copie diffuse ogni 100 abitanti, ultimi in Italia. Poi 104° in Indice di Sportività Media dei punteggi in base a 36 parametri.

LINK DATI COMPLETI https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/caltanissetta