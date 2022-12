Italia, tragico incidente: auto contro bus, morti tre giovani

A Modugno, in provincia di Bari, tre ragazzi sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 96 in direzione Altamura nei pressi di una stazione di servizio.

Dopo Michele Traetta, il 21enne originario di Traetta (Bari), che è deceduto sul colpo, hanno perso la vita anche due giovani: Sara Grimaldi, 19 anni, ed Elisa Buonsante, 25 anni, che erano state trasportate in ospedale. Il gruppo viaggiava a bordo di una Mini Cooper, guidata da un 29enne, rimasto ferito. Ricoverato in gravi condizioni nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Policlinico di Bari un altro giovane che si trovava nell’auto. Illeso l’autista del bus turistico che si è scontrato con la vettura, un uomo di 65 anni.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. A quanto si apprende, dopo l’impatto con il pullman, l’auto ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata.