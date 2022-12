Incontro Amministrazione-Ispad. Assessori Caracausi ed Andaloro: “La piscina è di tutta Caltanissetta”

Oggi pomeriggio, dopo un’interlocuzione telefonica avvenuta nei giorni scorsi, gli assessori Cettina Andaloro e Fabio Caracausi hanno incontrato Maria Grazia Pignataro presidentessa dell’Isped (Istituto per disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo) su alcune tematiche inerenti i servizi sociali con i quali collabora come referente delle associazioni per il “Piano di zona distrettuale” e sulla richiesta di abbassamento della vasca della piscina comunale proposta dall’RTI aggiudicataria della gestione dell’impianto ad un’altezza costante di 140 cm.

La professoressa Pignataro ha rappresentato che la variazione dell’altezza della vasca comporterebbe notevole nocumento per alcune categorie di disabili gravi e gravissimi già in grado di nuotare, poiché solo con la presenza di un’altezza dell’acqua superiore ad almeno 1,80 m. circa, non avrebbero lo sprone e neanche la motivazione per continuare a nuotare riducendo la loro presenza in vasca ad una mera passeggiata.

“Le proposte dell’RTI Caltanissetta sportiva saranno sempre valutate all’interno della conferenza dei servizi – afferma l’assessore Caracausi – al fine di non diminuire non solo l’offerta rivolta agli sportivi agonistici ma tenendo presente i bisogni e le esigenze dei ragazzi speciali. La Piscina di Caltanissetta è di tutta la città.

Tra l’altro mercoledì in un sopralluogo nella quale erano presenti i vertici di “Caltanissetta sportiva” e un delegato accreditato dalla FIN esperto di impianti natatori, quest’ultimo ha suggerito delle soluzioni alternative che sono al vaglio dell’RTI e che verranno comunicate e condivise con l’amministrazione comunale”.