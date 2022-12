Imprese: Sicilia, piegate da inflazione e bollette

– Inflazione e caro-bollette stanno piegando le piccole imprese in Sicilia. E’ Confartigianato a snocciolare in un report i “numeri chiave” di un incubo economico: nell’isola si contano 266.582 microimprese fino a 9 addetti, ovvero il 6,3% del totale Italia e il 96,6% delle imprese attive regionali vs. 95,1% Italia. Sono 472.498 gli occupati nelle microimprese, il 6,3% del totale Italia e il 63,8% degli occupati in imprese attive regionali a fronte del 43,7% dell’Italia.

Le imprese artigiane registrate nel III trimestre 2022, sono 73.169, il 5,7% del totale Italia e il 15,2% del totale imprese regionale e danno lavoro a 124.539 uomini, il 4,9% del totale Italia e il 16,8% degli occupati in imprese attive regionali. In Sicilia, nel 2022, il Pil e’ cresciuto del +2,4%, peggio del +3,8% Italia e l’Isola si piazza quart’ultima per crescita regionale.

Il tasso di inflazione, a ottobre 2022, e’ cresciuto del 14,4% e la Sicilia supera il +11,8% del Paese ed e’ la prima regione in Italia. Su sei province siciliane monitorate, tutte mostrano inflazione superiore alla media. Sopra la media italiana e’ anche la dinamica annuale dei prezzi di elettricita’, gas e altri combustibili: si registra un +137% in Sicilia che supera il +135% dell’Italia.

Con un totale di 1.384 milioni di euro di extra costo per le Mpi siciliane in elettricita’ e gas (5,8% del totale di 23.928 milioni euro rilevato in Italia). Infine, i rapporti con il sistema bancario: la stretta monetaria pesa sul costo del credito e segna un +200 punti base in 98 giorni per i tassi riferimento Bce. Crescono i tassi di interesse sui prestiti alle imprese: con 4,65% la Sicilia supera il 3,02% del Paese ed e’ terza in Italia. Crescono anche i tassi sui prestiti alle micro e piccole imprese: con 8,33% la Sicilia supera il 6,32% del Paese e anche in questo caso e’ terza in Italia.