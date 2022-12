Il Gruppo LUBE sempre più forte in Sicilia. Apre un nuovo Store CREO Kitchens a Caltanissetta

Il Gruppo LUBE continua a crescere, rafforzando la propria presenza in Sicilia; nell’ambito della strategia di sviluppo che prevede l’espansione della rete vendita con store monomarca, nasce il nuovo CREO Store Caltanisetta. L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 11 dicembre con iniziative e promozioni uniche dedicate alla clientela per tutta la settimana.

Lo Store di 220 mq è innovativo, moderno e all’avanguardia, con personale altamente qualificato. In esposizione 7 prestigiosi modelli di cucine CREO.

Immancabile Smart, una cucina che va altre il concetto di “modello”, personalizzabile secondo il proprio stile e le proprie esigenze. Smart si presenta con ante a telaio dello stesso spessore delle ante lisce di Tablet, per avere due modelli completamente trasversali ed abbinabili tra loro o ancora Jey Feel lacucina moderna dal carattere deciso che si apre con naturalezza al living definendo la sua anima urban chic ma anche modelli dal gusto più contemporaneo come la cucina Contempo.

Per gli amanti di un genere più soft ma sempre dinamico e giovane in esposizione il modello Aurea e Oprah. Stile d’antan e funzionalità ultra moderna in perfetto equilibrio. Il tocco di classe sta nella sua forma, molto femminile e accurata. Elegante contrasto del legno massello bianco antico decapé con il legno massello tinto noce.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati offrirà ai clienti servizi di progettazione.

Il nuovo CREO Store Caltanisetta è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in una regione diventata strategica nel 2022 con numerose aperture di STORE dove il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un prodotto certificato 100% made in Italy”.

Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni. Qualità, tradizione e produzione unicamente italiana.