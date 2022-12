Cuffaro in Burundi al cantiere “Centro per le mamme adolescenti in Burundi”

Oggi a Jimbi, nel centro del Burundi, il commissario regionale della DcTotò Cuffaro e Stefano Cirillo sono stati accolti dalla popolazione locale e dal parroco, Jean Maria Harushimana, che ha benedetto il cantiere del Centro che servirà a sostenere mamme adolescenti e i loro bambini.

“Questo è un posto straordinario dove, giorno dopo giorno, col sudore di

tanti, sta nascendo un sogno”, dichiarano Totò Cuffaro e Stefano

Cirillo. “Forse la distanza da una realtà così estrema fa sembrare

retorico dire che in Burundi la sofferenza è indescrivibile – proseguono

-. Noi abbiamo deciso di portare avanti un progetto ambizioso e unico al

mondo. Questo centro per le mamme bambine che partoriscono in età

adolescenziale sarà il riferimento per le più fragili, per dare loro la

possibilità di trovare una speranza di sopravvivenza aiutandole a

combattere la fame e le difficoltà di vivere da mamme dimenticate.

Potere visitare questo Centro qui a Jimbi e avere messo in posa le prime

pietre per alzare le mura, ci riempie di emozioni e di gioia che

speriamo di trasmettere a tutti rendendo questo Natale particolare”.