Covid: ok autorità Francia a vaccino per bimbi 6 mesi-4 anni

Via libera delle autorita’ sanitarie francesi alla vaccinazione anti-Covid per i bambini fra 6 mesi e 4 anni a rischio, ma solo con il siero Pfizer/BioNtech. L’Alta Autorita’ per la Sanita’ (Has) ha annunciato che “raccomanda di estendere a partire da oggi la vaccinazione contro il Covid-19 ai bambini di eta’ compresa fra 6 mesi e 4 anni che rischiano di sviluppare una forma grave della malattia e la morte”.

A differenza degli Stati Uniti, la vaccinazione non riguarda dunque tutti i bambini di quella fascia di eta’, ma solo quelli piu’ vulnerabili. I pareri dell’Has sono teoricamente consultivi, ma il Ministero della Salute li osserva quasi sistematicamente.