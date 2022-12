Casa: Censis, 5,9 per cento italiani in condizione di deprivazione abitativa

Il 5,9 per cento degli italiani vive in condizione di deprivazione abitativa. Questo uno dei dati piu’ drammatici che emerge dal rapporto “Gli italiani e la casa” realizzato da Censis e Federproprieta’, con il contributo scientifico della Societa’ Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). A questo dato negativo – evidenzia il rapporto – si aggiunge il disagio degli studenti fuori sede, che possono contare su un numero di posti letto pari ad appena l’8 per cento del totale degli studenti fuori sede italiani.

Una soluzione innovativa rilanciata dal rapporto e’ invece l’housing sociale, avviato dal Piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede un sistema integrato di fondi immobiliari con al centro il Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Immobiliare Sgr. L’obiettivo e’ di mobilitare fino a 4 miliardi di euro sui territori, con la partecipazione di investitori terzi, tramite 29 fondi immobiliari locali per la realizzazione di 20 mila alloggi e 7.500 posti letto in 110 comuni.