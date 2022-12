Campofranco. Ripuliti tombini e caditoie nel centro abitato

CAMPOFRANCO. La pulizia di caditoie e tombini comunali è stata effettuata nel mese di Novembre. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale.

Gli interventi sono stati posti in essere in quanto, essendo ormai arrivata la stagione invernale, ed essendo più frequenti le piogge, la mancata pulizia di tombini e caditoie avrebbe potuto creare potenziali pericoli ma anche il rischio che l’acqua piovana non fluisse nei tombini e nelle caditoie del centro abitato. Da qui l’intervento dell’amministrazione comunale che ha ritenuto di dover procedere alla loro pulizia.