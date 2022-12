Caltanissetta, studenti del “Volta” partecipano alle gare scientifiche EOES

Mercoledì 30 Novembre, tre gruppi di studenti delle classi terze del corso BIO+ del Liceo Scientifico “A. Volta” , di cui è Dirigente il Prof. Vito Parisi, hanno partecipato alla fase di istituto delle gare EOES ( European Olympiads of Experimental Science).

EOES è una olimpiade, ossia una competizione per studenti appassionati di scienze sperimentali, che gareggiano lavorando in team; più concretamente EOES propone prove sperimentali di Biologia, di Chimica e di Fisica da affrontare in gruppo. Con queste gare ciascuna squadra, formata da tre studenti, si è messa in gioco lavorando in cooperazione. Le allieve e gli allievi, partecipando con vivo entusiasmo a questa attività, si sono arricchiti, confrontandosi tra loro, condividendo la passione per le discipline scientifiche, consolidando al contempo le loro competenze laboratoriali. Per quattro ore consecutive, gli studenti si sono cimentanti nello svolgimento delle tre impegnative prove sperimentali, eseguite presso i laboratori di Chimica e di Biologia del “Volta”. La gara è rivolta a studenti di età non superiore ai 17 anni e si propone la finalità di promuovere la pratica sperimentale nell’insegnamento e apprendimento delle Scienze. La partecipazione italiana a EOES è promossa e finanziata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) insieme alle iniziative dei Giochi di Anacleto, i quali, con le prove nazionali EOES sono riconosciuti dal MIUR per l’accreditamento delle eccellenze. In convenzione con l’AIF, collaborano, rispettivamente per le prove di biologia, chimica e fisica, i Dipartimenti di Biologia, di Scienze Chimiche e di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Padova, nei cui laboratori didattici è ospitata la Gara Nazionale EOES. Le prove di Chimica sono realizzate anche con la collaborazione della Divisione Didattica della Società di Chimica Italiana (DDSCI).

Tutta l’attività è stata coordinata dalla docente di Fisica Professoressa Maria Petitto ed è stata realizzata con la partecipazione della professoressa Enza Nicosia, mentore di Chimica, e della professoressa Bianca Scirè, mentore di Biologia, e con la valida collaborazione del Prof. Giuseppe Galesi docente di Fisica e delle ex studentesse del Volta, Dott.ssa Isabella Di Carlo( Chimico) e Dott.ssa Valentina Butera ( Biologa).