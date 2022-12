Caltanissetta, Licata (Orgoglio Nisseno): “Basta minimizzare, serve una ricetta per lo sviluppo della città”

Salvatore Licata (Orgoglio Nisseno), a conclusione di un anno solare traccia le considerazioni una tendenza sociale, culturale ma soprattutto politica che a suo parere non funziona e, paradossalmente, dato che ignorata, contribuisce a peggiorare lo status quo.

A seguire il testo completo:

Le vacanze natalizie a Caltanissetta sono diventate un’occasione anche per le partenze.

Le partenze che intendo, però, non sono solo quelle per motivi di svago, che solo una sparuta parte di benestanti nisseni può permettersi.

Piuttosto, mi riferisco alle partenze di coloro che sono in cerca di un’occupazione lavorativa che Caltanissetta non riesce ad offrire.

A questo terribile fenomeno, oramai endemico e oggetto di ampio approfondimento, se ne aggiunge un altro altrettanto negativo, ma del quale mai si parla: il trasferimento dei pensionati che lasciano la Città per stabilirsi nelle località dove abitano i loro figli.

In effetti il decremento demografico, sia esso relativo alla fascia giovanile e a quella degli anziani, che contribuisce a tenere ferma la città di Caltanissetta nelle posizioni più basse delle classifiche sulla qualità della vita, è l’indice che più deve destare preoccupazione perchè è insieme causa ed effetto di uno stato negativo.

Deludono, a tal proposito, le recenti affermazioni del Sindaco che, minimizzando e divagando sulla questione della qualità della vita, dimostra di non comprendere la gravità della condizione in cui è sprofondata la città e conferma, oramai giunto nella fase conclusiva del suo mandato, di non avere alcuna ricetta politica per un rilancio dello sviluppo economico cittadino.

In mezzo al deserto di idee che pervade la politica cittadina, mi è sembrato illuminante il ragionamento fatto recentemente dal dott. Salvatore Giunta il quale, citando il progetto Arge dell’Arch. Maggiora, ha introdotto il frame di “Caltanissetta centro del centro”.

Auspicando che al più presto possano coesistere esperienza, professionalità, inclinazione e, soprattutto, passione per la cosa pubblica, il compito della Politica, nella elaborazione di una ricetta per lo sviluppo di Caltanissetta, dovrà essere quello di declinare in progetti concreti la cornice concettuale di cui parla l’autorevole esponente di Mezzogiorno Federato.

La sfida che lancia Totò Giunta è ardua, ma non impossibile, per ridare un senso alla Politica ed una “strada” alla nostra Città.

Buon anno!