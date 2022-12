Calcio: Natale in clinica a Londra per Vialli, attesa la sorella

Sara’ un Natale di preghiera e speranza per Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra dopo un aggravamento delle condizioni legato al tumore che gli e’ stato diagnosticato nel 2017. Nella capitale inglese potrebbe arrivare la sorella Mila per essergli vicino dalla vigilia, mentre la moglie Cathryn e’ rimasta sempre al suo fianco.

Nei giorni scorsi erano stati a trovare il 58enne ex attaccante di Sampdoria e Juventus la madre Teresa, di 87 anni, e il fratello Nino, poi rientrati a Cremona, oltre all’amico Massimo Mauro, impegnato con lui in una fondazione che lotta contro i tumori e la Sla