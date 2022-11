Sicilia, violenza in famiglia: spacca la mascella alla madre di 84 anni, arrestato

Avrebbe aggredito la madre di 84 anni colpendola violentemente al volto fratturandole la mascella, come diagnosticato dai sanitari del pronto soccorso che l’hanno giudicata guaribile in oltre 30 giorni. Con questa accusa i Carabinieri ai Mazara del Vallo hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un mazarese di 52 anni, che avrebbe anche impedito alla madre di uscire per due giorni, chiudendola a chiave in casa.

Il 52enne è stato portato nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.