Pallavolo femminile B2. Ancora uno scontro al vertice per la Traina in cerca di riscatto con la Fidelis Torretta

In casa TRAINA SRL non vi è stato neanche il tempo di metabolizzare la gara persa incautamente al quinto set a Gioiosa Ionica che già l’attenzione è stata proiettata al futuro incontro di sabato prossimo dove sarà ospite del PalaCannizzaro la Fidelis Torretta, un’altra delle grandi protagoniste di questa prima parte di stagione.

La formazione calabra è infatti affiancata in testa alla classifica del girone M di serie B2 alla squadra nissena (in coabitazione con Sensation Gioiosa e Crotone), frutto di tre vittorie (2 casalinghe per 3 a 0 contro Comiso e Stefanese e una in trasferta in quattro set a Pedara) e una sconfitta al tiebreak a Gioiosa. Nelle fila del team allenato dal marchigiano Marco Soffici emerge Cristina Murru, 21enne talentuosa schiacciatrice sarda e si è messa in evidenza la palleggiatrice Maria Chiara Bernardi, una 2005 proveniente da squadre venete di serie B2.

L’approccio alla ripresa degli allenamenti tra le nissene è stato quello di fare tesoro dell’esperienza in terra calabra per migliorare gli aspetti tecnici e caratteriali che sono mancati in alcune fasi dell’incontro e guardare al futuro con la consapevolezza di essere una squadra con buone potenzialità che può recitare un ruolo di primo piano in questo girone dove vi sono tante pretendenti al salto di categoria. La gara è in programma sabato 5 novembre con inizio alle ore 18.00 al PalaCannizzaro e sarà arbitrata da Paolo Pirronitto e Marianna Ricceri.