Ivass: 32,5 mln auto, quasi 10 mld premi assicurazione. A Caltanissetta la minor profittabilità d’Italia

Nel 2021, sul mercato italiano, nel ramo r.c. auto si registrano poco più di 43 milioni di veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni sono autovetture. Lo rileva l’Ivass spiegando che i premi complessivi per le auto ammontano a 9.789 milioni di euro e che il premio medio, al netto degli oneri fiscali e parafiscali, è di 301 euro. il premio puro è di 233 euro e riflette la frequenza sinistri (5,2%) e il costo medio (4.516 euro) dell’anno.

Il margine tecnico medio per polizza che misura la profittabilità del settore – si legge nella nota – è di 68 euro; c’è tuttavia una elevata eterogeneità tra le province (da un minimo di -30 euro a Caltanissetta e un massimo di 148 euro ad Isernia).

Il margine tecnico medio dei primi cinque operatori del mercato è di 79 euro, quello dei restanti operatori è di 56 euro.

La quota di sinistri liquidati nell’anno in cui accadono è di poco superiore al 74% ed è pari al 45,3% degli importi pagati a titolo di risarcimento.

Per i motocicli i premi complessivi sono pari a 700 milioni di euro. Gli assicurati pagano un premio medio di 208 euro; il premio puro è 219 euro, con una frequenza sinistri pari al 3,1% e un costo medio pari a 6.968 euro.

La profittabilità è negativa: il margine medio per polizza è pari a -11 euro.· Circa il 60% dei sinistri è liquidato entro l’anno e risulta pari al 30,3% degli importi pagati a titolo di risarcimento. (