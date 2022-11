Italia, tragedia: accoltella ed uccide la moglie davanti al figlio e poi si impicca

E’ stato uno dei due figli della coppia ad allertare i soccorsi, questa mattina, quando la madre di 55 anni, Paola Larocca, e’ stata colpita con un coltello da cucina dal padre 56enne, Rodolfo Anastasio, presso la loro abitazione di San Mango Piemonte, nel Salernitano. Lo stesso giovane ha, poi, accompagnato la mamma in ospedale a Salerno dove la donna e’ deceduta poco dopo.

In quei minuti, il padre ha raggiunto il cavalcavia dell’autostrada A2, all’altezza di San Mango Piemonte, ha lasciato l’autovettura e si e’ suicidato impiccandosi. Da quanto emerso, l’altro figlio della coppia, un 29enne, e’ rimasto ferito per un taglio a un dito.

Per gli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Salerno il quadro e’ abbastanza chiaro, ma sono in corso ulteriori accertamenti, a partire dai motivi di quanto avvenuto all’alba di oggi. Sembra che l’uomo non vivesse piu’ in quella casa da qualche settimana. Secondo quanto si e’ appreso, il 56enne era titolare di un ristorante nel centro di Salerno.