Caltanissetta, violenza domestica e di genere: 4 arresti della Polizia

Violenza domestica e di genere, la Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto quattro persone. Un cinquantottenne, in esecuzione di provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica, poiché condannato definitivamente per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’uomo è stato condotto in carcere dagli agenti della squadra mobile dove sconterà la pena. Atri tre individui, indagati a vario titolo per maltrattamenti e atti persecutori, sono stati tratti in arresto dai poliziotti della sezione volanti poiché colti nella flagranza di reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I predetti, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, sono stati trovati dagli agenti in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone offese, facendo scattare l’allarme sul portale di monitoraggio dei braccialetti elettronici presso la sala operativa della Questura.