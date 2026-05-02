Mussomeli, la solidarietà fiorisce al Parco Urbano: la UILDM in campo con i Cuori di Biscotto per la ricerca Telethon

MUSSOMELI – Oggi, il Parco Urbano “S. Genco” di Mussomeli diventerà il cuore pulsante della solidarietà locale. All’interno della cornice della Festa di Primavera, promossa da “Il Parco che vive” in collaborazione con le associazioni del territorio, i volontari della sezione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Mussomeli saranno presenti con un obiettivo: raccogliere fondi fondamentali per la ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari e le malattie genetiche rare. L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 10:30 alle 13:30 e riprenderà nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, vede la storica collaborazione tra UILDM e Fondazione Telethon. Un legame profondo, nato oltre trent’anni fa dalla voce e dal coraggio di un gruppo di mamme che ha dato vita a un impegno collettivo senza sosta. Oggi, la Campagna di Primavera si propone come un appello alla mobilitazione per migliorare la qualità della vita di chi affronta ogni giorno queste patologie, garantendo percorsi di ricerca innovativi e supporto alle famiglie. Per sostenere la causa, i cittadini potranno scegliere i celebri Cuori di Biscotto della Fondazione Telethon, disponibili a fronte di una donazione minima di 15 euro nei tre gusti classici: pasta frolla con gocce di cioccolato, integrali e al cacao. Per i più piccoli, o per un pensiero più contenuto, saranno disponibili anche i Cuoricini di biscotto al cacao (con 5 pratiche monoporzioni) con un contributo minimo di 6 euro. Lo stand sarà inoltre arricchito da tante sorprese pensate appositamente per i bambini e le bambine, rendendo il momento della donazione un’occasione di gioia condivisa. La sezione UILDM di Mussomeli invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa. Per chi desiderasse prenotare i propri biscotti o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare i referenti al numero 328 1824446 oppure scrivere all’indirizzo e-mail uildmmussomeli@gmail.com. Sostenere la ricerca è un gesto semplice che può cambiare il futuro di molti: vi aspettiamo al Parco Urbano per far battere forte il cuore della ricerca.