Italia, lavoro: nel 2022 ci sono stati quasi tre morti al giorno

Sono in calo, in Italia, nel 2022, le morti sul lavoro, ma la situazione rimane comunque a livello di allarme: secondo i dati Inail tra gennaio e agosto c’è stata una media di quasi tre decessi al giorno tra gennaio e agosto 2022 secondo i dati dell’Inail.

Della questione e delle possibili soluzioni si è parlato al 22/o Salone della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a BolognaFiere, dove il presidente dell’associazione datoriale Cifa Italia e del fondo interprofessionale Fonarcom, Andrea Cafà, ha individuato nel potenziamento dell’e-learning, invitando il governo a investire sul tema, un modo per provare ad affrontare il problema.

“Dobbiamo procedere nel sensibilizzare – commenta Franco Bettoni, presidente Inail – far rispettare le norme e creare una ‘cultura della sicurezza’. Per questo il dialogo tra piattaforme è fondamental