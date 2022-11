Caltanissetta. Addio ad Elia il cane amico di tutti

CALTANISSETTA. Si è spento Elia, storico cane di quartiere, amato da tutti per la sua innata bontà e dolcezza. Come ha avuto modo di sottolineare Armando Turturici, “ha vissuto amato da tanti, tra l’ospedale Sant’Elia e i supermercati di via Due Fontane”.

In effetti, Elia non solo non faceva mai del male a nessuno, ma era amato e benvoluto da tutti. Ecco perché la notizia della sua morte, nel momento in cui è stata diffusa sui social, ha scosso non poco la comunità nissena soprattutto in quelle persone che lo conoscevano e lo apprezzavano.

” Oggi – ha concluso Turturici – Elia si è spento, ma rimarrà per sempre nella memoria dei nisseni che ha incontrato durante questi anni” .