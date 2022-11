Accoltellamento a Caltanissetta, un morto e due feriti gravi = (AGI) – Caltanissetta, 25 nov. – Accoltellamento in via San Domenico, a Caltanissetta: un uomo e’ morto e due sono rimasti feriti in modo grave e sono ricoverati all’ospedale Sant’Elia. Indagano i carabinieri.