Sommatino. Il Comune ha aderito alla Campagna Nastro Rosa AIRC 2022

SOMMATINO. Il Comune di Sommatino ha aderito alla Campagna Nastro Rosa AIRC 2022 in occasione della celebrazione dei 30 anni della Breast Cancer Campaing.

L’iniziativa, che vede illuminare di rosa un nostro Monumento o luogo simbolo, vuole ricordare l’importanza della prevenzione e del sostegno alla Ricerca. E’ importante per tutti noi la massima attenzione e non possiamo che ringraziare l’ AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per tutto ciò che è riuscita a realizzare in questi anni.

“Come simbolo abbiamo scelto il vecchio Municipio, da poco restaurato – ha detto il sindaco Letizia – che presto sarà anche aperto al pubblico”.