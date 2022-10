Gela, giovedì seminario per l’ordine degli architetti: “Ulisse in Sicilia. Storia, recupero e prospettive future”

Si terrà a Gela, Giovedì 6 Ottobre 2022 dalle ore 15.30 alle 19.30 in presenza, presso la Chiesa di San Giovanni, il seminario “La nave greca di Gela” fulcro dell’esposizione “Ulisse in Sicilia. Storia, recupero e prospettive future”.

Protagonista indiscusso l’evento che ha riscosso un notevole flusso di visitatori, piu di 350 al giorno, il parcheologico di Gela e la mostra “Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito”.

La mostra, allestita in un padiglione in prossimità del Museo del Mare, si snoda in un percorso ideale e immaginario attraverso l’esposizione di manufatti e produzioni artistiche antiche e moderne provenienti da vari musei regionali e nazionali, simboleggiando le varie tappe solcate da Ulisse in Sicilia e come il suo mito sia stato recepito.

Importante il supporto del Soprintendente Arch.tto Daniela Vullo, del Direttore del Parco Archeologico di Gela Arch.tto Luigi Maria Gattuso per la preziosa collaborazione e del curatore della mostra Arch.tto Filippo Ciancimino.

Interverranno anche il Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C.di Caltanissetta, Arch. tto Piero Campa, il Segretario Arch.tto Giovambattista Mauro, il sindaco di Gela Avv.to Lucio Greco e l’architetto Marco Cocciadiferro .

Le iscrizioni si sono aperte oggi, martedì 4 ottobre, su iM@teria _q4Cfp Deontologia.