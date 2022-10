Caltanissetta: oggi prende il “via” il 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone

Motori accesi alla ventesima edizione del Rally di Caltanissetta, che sta dando spettacolo sin dalle fase preliminari. La gara che quest’anno assegnerà anche il Trofeo Tornatore è l’ultimo round della Coppa Italia 8^ zona e del Campionato Siciliano. L’evento motoristico si è aperto con lo svolgimento delle verifiche tecniche e sportive in pieno centro di Caltanissetta, dove ad accogliere i protagonisti e le vetture da gara è stato il primo cittadino in persona Roberto Gambino, il quale ha sottolineato:” Abbiamo fortemente voluto la prova in città in modo da portare Caltanissetta ancora una volta al centro dell’attenzione del motor sport”. Subito a fare da contorno il pubblico che col passare delle ore si è fatto sempre più numeroso in attesa dello start vero e proprio della gara fissato alle ore 17.30 sempre in C.So Umberto I a Caltanissetta.

Presente alle verifiche anche Damiano De Tommaso, vincitore dell’ultima Targa Florio Rally che farà da apripista alla gara nissena: “Sono contento di essere tornato in Sicilia in quest’occasione. Ho accettato di buon grado l’invito degli amici di Caltanissetta a guidare anche se in altra veste; venire qui è sempre bello perché si avverte tanto la passione per le corse automobilistiche. Non conosco il percorso, ma immagino sia altrettanto bello rispetto alla Targa.

Fra i primi piloti giunti alle verifiche Roberto Lombardo vincitore dell’ ultima edizione del rally, ha dichiarato:”per me è sempre fantastico, essere al via della gara di casa dopo aver collaborato all’ organizzazione, adesso è il momento di mettere il casco e dare gas. Sono per la seconda volta con la Skoda Fabia che sicuramente è la vettura adatta a bissare il successo dello scorso anno e proiettarci verso la finale del CRZ di Pico, dove contiamo di essere competitivi.

Ernesto Riolo che sarà con via con la Peugeot 208 del Blue Orange ha dichiarato:” Siamo già qualificati per la finale CRZ, qui ci giochiamo il successo della classe Rally 4 nel Campionato Siciliano, Maurizio (Marin) ed io dopo il podio al rally del Tirreno puntiamo a questo risultato.

Fra i più giovani piloti in gara il mussomelese Salvatore Pio Scannella, molto emozionato per la sua gara di casa ha detto:” Aspetto questo appuntamento a cui tengo particolarmente tutto l’anno, darò il massimo per fare una gara di vertice. Cercherò di ottimizzare al massimo le potenzialità della Peugeot 106 di classe A6, poi testa a Pico dove siamo qualificati anche come under 25, quindi potremo scegliere di partecipare con un Rally 4.

Nel frattempo primi riscontri cronometrici sullo shakedown che è in via di svolgimento dove a mettersi in luce sono stati veneti Versace – Crosilla e l’equipaggio turco Cukurova- Akcay, entrambi su Skoda Fabia che hanno fatto segnare rispettivamente nel breve tratto cronometrato di C.da Bifara 1’07”02 e 1’09”8, mentre il locale Paolo Piparo ha fermato il cronometro in uno dei suoi passaggi su 1’11”07.

A breve i protagonisti torneranno ad affluire in C.so Umberto I a Caltanissetta da cui il rally prenderà il via alle 17.30. Subito a seguire (17.44) lo start della prova spettacolo nelle immediate vicinanze della città quindi l’entrata in parco Assistenza a Mussomeli in Piazza della Repubblica alle 18.45. La nuova partenza sarà data domani 23 ottobre con Start da Viale Peppe Sorce alle ore 7.15. Tre i loop di prove in programma: La Ps (2-5-8) Acquaviva – Ninni Mulè di Km 8.50 si disputerà alle 8.41, alle 12.41 e alle 16.41.; la Ps. (3-6-9) Milena – Alfredo Cordaro di Km 4,84 alle 9.35,13.35,17.35 e la Ps (4-7-10) Mussomeli – Peppino Farina di Km 8.40 alle 10.10, 14.10 e 18.10. L’arrivo è previsto in via Peppe Sorce a Mussomeli alle 18.30.