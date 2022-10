ANCI Sicilia avvia il percorso per l’assemblea congressuale e il rinnovo delle cariche

L’ANCI Sicilia avvia il percorso che porterà all’assemblea congressuale dell’Associazione finalizzata all’elezione dei componenti del Consiglio regionale e del Presidente.

Tale percorso, concordato all’unanimità in occasione dell’ultimo Consiglio regionale dell’Associazione, vedrà come prima tappa l’assemblea dei Comuni soci in programma per lunedì 14 novembre, presso il San Paolo Palace Hotel, a Palermo.

“Questo primo momento sarà un’occasione di confronto interno all’Associazione finalizzato ad apportare alcune modifiche allo statuto e al regolamento per lo svolgimento dell’assemblea congressuale – dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – ma servirà principalmente ad aprire una interlocuzione sul futuro dei Comuni siciliani e più in particolare sui temi e le azioni che si vogliono intraprendere nei prossimi mesi”.

“L’approccio non può che essere quello che ha sempre caratterizzato l’Associazione – continuano Orlando e Alvano – ovvero di arrivare al rinnovo del presidente e degli organismi direttivi, attraverso un percorso pienamente condiviso, capace di rappresentare le diverse posizioni, mettendo al centro la dignità istituzionale degli enti locali nel confronto con le istituzioni nazionali e regionali”.

A seguito del dibattito, che si svilupperà in questa prima assemblea, verranno definiti tempi e modalità per la convocazione dell’assemblea congressuale.