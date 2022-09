Trova l’appartamento con la serratura cambiata e la sua auto sparita: rientro da incubo per trentacinquenne

Non solo qualcuno gli aveva occupato abusivamente l’abitazione, ma non aveva trovato nemmeno la sua auto. Ecco allora che un uomo di 35 anni ha deciso di rivolgersi agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona che hanno riportato la sua vita alla normalità.

Gli agenti si erano portati in via dell’industria a seguito di segnalazione da parte della locale Sala Operativa. Un uomo aveva infatti riferito che l’appartamento a lui concesso in locazione era stato occupato da terzi e che questi avevano cambiato la serratura impedendogli di accedere all’interno.

Nella circostanza l’uomo – intestatario di regolare contratto di locazione – richiedeva l’ausilio delle Forze dell’Ordine al fine di poter recuperare farmaci e altri effetti di sua proprietà a lui necessari in quanto affetto da gravi problemi di salute. Grazie all’attività dell’equipaggio dei Vigili del Fuoco, si riusciva ad accedere all’abitazione, al momento senza nessuno all’interno, e tramite una finestra si riusciva a prelevare alcuni cartoni contenti materiale sanitario.

L’uomo, un trentacinquenne di origine campana, oltre all’appropriazione indebita dell’appartamento, segnalava l’assenza di un veicolo. Ultimato l’ausilio relativamente all’abitazione, gli operatori, transitando in via Pezzotti, rintracciavano fermo in sosta un veicolo identico a quello descritto dall’uomo e immediatamente si riscontrava che anche il numero di targa era il medesimo.

Il mezzo risultava aperto in tutte le sue porte, mancavano le chiavi, la carta di circolazione, e presentava numerose abrasioni e introflessioni lungo tutta la carrozzeria. Il mezzo veniva restituito al proprietario e sui fatti sono in corso accertamenti.