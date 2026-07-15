Delia, gli Zero Assoluto protagonisti del Concertone Estivo: appuntamento il 18 luglio

DELIA (CL) – Cresce l’attesa a Delia per l’appuntamento più caldo della stagione. Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Madrice ospiterà il Concertone Estivo, che quest’anno vedrà come protagonisti assoluti sul palco gli Zero Assoluto.

Il celebre duo romano, punto di riferimento del pop italiano con successi intergenerazionali come “Semplicemente”, “Svegliarsi la mattina” e “All’improvviso”, farà tappa a Delia per una notte di grande musica, emozioni e condivisione. L’evento, attesissimo da residenti e visitatori dell’intero comprensorio, sarà rigorosamente a ingresso gratuito.

La serata sarà presentata da Riccardo Gaz, noto e travolgente conduttore direttamente da Radio Vela, che scalderà il pubblico prima dello show.

Il Sindaco ha voluto sottolineare l’importanza di un evento di questa portata per la comunità:

“Ospitare gli Zero Assoluto a Delia è per noi un grande orgoglio e la conferma di come la nostra cittadina continui a essere un punto di riferimento culturale e ricreativo sul territorio. Questo concerto non è solo un momento di grande spettacolo, ma un’importante vetrina per Delia, capace di attrarre visitatori, sostenere l’economia locale e offrire ai nostri cittadini una serata di altissimo livello. Invito tutti a raggiungerci in Piazza Madrice per vivere insieme una notte di festa e grande musica.”

Sulla stessa linea l’Assessore allo Spettacolo, che ha evidenziato la continuità e la visione strategica dietro alla programmazione di quest’anno:

“La programmazione estiva di quest’anno non fa altro che consolidare e ampliare il percorso virtuoso già avviato nelle passate stagioni. Si tratta di un progetto strategico, studiato e condiviso sinergicamente con il Sindaco e con tutta la Giunta. Il nostro obiettivo prioritario è sempre stato quello di moltiplicare le occasioni di aggregazione sociale e sano divertimento. Vogliamo che la nostra piazza sia un luogo vivo e pulsante, in un’ottica di costante crescita culturale, turistica e di valorizzazione del nostro splendido territorio. Vi aspettiamo giorno 18 e speriamo in una partecipazione attiva anche altri eventi previsti dal cartellone estivo di quest’anno: non mancheranno attività sportive, teatrali, musicali, ricreative”