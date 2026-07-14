Rifiuti: il sen. Lorefice presenta interpellanza sulla discarica Timpazzo e verifiche a livello nazionale

“L’inchiesta sulla discarica di Timpazzo apre interrogativi che non riguardano solo Gela o la Sicilia. Se venissero confermate le gravissime ipotesi di conferimento illecito di rifiuti e di danno ambientale, sarebbe necessario verificare l’efficacia dei controlli sugli impianti che operano in condizioni emergenziali.

Per questo ho presentato un’interpellanza al Ministro dell’Ambiente chiedendo ispezioni immediate sul sito, una verifica straordinaria a livello nazionale sulle discariche più esposte e misure per rafforzare tracciabilità e monitoraggio dei rifiuti. Non possiamo permettere che l’emergenza diventi l’alibi per abbassare i controlli: lo Stato garantisca legalità, tutela ambientale e sicurezza sanitaria”.

Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione bicamerale Ecomafie.