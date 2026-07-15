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Investe un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni: denunciato 29enne per uccisione di animali e violenza privata

Redazione 1

Investe un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni: denunciato 29enne per uccisione di animali e violenza privata

Mer, 15/07/2026 - 00:33

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Ha investito un cagnolino, uccidendolo, davanti ai suoi padroni. Poi, senza nemmeno fermarsi, è fuggito a folle velocità. È successo a Petriolo, in provincia di Macerata, dove un 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata.

A riferirlo TgCom24. Le indagini dei carabinieri sono scattate immediatamente dopo la denuncia-querela presentata dalle vittime dell’episodio. I militari hanno così potuto ricostruire la dinamica di quanto accaduto: il giovane si trovava alla guida della propria auto quando ha imboccato una strada a velocità decisamente sostenuta. Senza rallentare, il conducente non si è accorto della presenza di un intero nucleo familiare che stava passeggiando insieme al proprio cane, un meticcio di piccola taglia.

L’auto ha travolto in pieno l’animale e il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso o accertarsi delle condizioni dei presenti, ha premuto sull’acceleratore, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. A causa del violento impatto, il cagnolino ha riportato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Grazie agli elementi raccolti e alle testimonianze, i militari sono riusciti a identificare l’uomo per il quale è scattata la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata.

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