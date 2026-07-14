Caltanissetta. Ondata di calore prevista dal 15 al 19 luglio: le raccomandazioni del sindaco Tesauro e dell’assessore Licata

CALTANISSETTA. Da mercoledì 15 fino a domenica 19 luglio la Regione siciliana sarà investita dalla prima significativa ondata di calore. L’anticiclone sub-tropicale algerino comporterà temperature molto elevate con massimi che potranno raggiungere localmente anche 42-44 gradi e un aumento del rischio di incendi.
Il Dirigente del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, Salvatore Cocina, ha invitato cittadini e istituzioni ad adottare misure preventive.
Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore alla Protezione civile Salvatore Licata, pertanto, invitano i cittadini a seguire le principali seguenti raccomandazioni:
– Sospendere le attività a maggior rischio all’aperto, evitare comunque la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata;
– per i soggetti fragili, nelle ore più calde, permanere in locali climatizzati e, se individuati, nei “rifugi climatici”;
– mettere in sicurezza, beni, materiali, attrezzature, e mezzi nelle zone a rischio di incendio;
– segnalare ogni situazione di emergenza al n.112 o, per incendi al 115 o 1515 o, per le ondate di calore, al n. 1500.
“Invitiamo tutti i cittadini a non sottovalutare queste buone pratiche. Possono sembrare raccomandazioni ovvie ma possono salvare la vita in caso di necessità- hanno concluso il Sindaco e l’Assessore -. In caso di emergenza a persone o luoghi vi invitiamo ad allertare tempestivamente le autorità competenti”.