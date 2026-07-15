Riesi. Approvato dalla Giunta il protocollo d’intesa con l’Associazione “La Strada degli Scrittori”: nell’itinerario Giovanni Nicosia e Gaetano Baglio

RIESI. Con deliberazione della Giunta Comunale, il Comune di Riesi ha approvato il Protocollo d’Intesa con l’Associazione “Strada degli Scrittori”, entrando ufficialmente a far parte del prestigioso circuito turistico-culturale dedicato alla valorizzazione dei luoghi e degli autori che hanno segnato la storia della letteratura siciliana.

L’adesione rappresenta il compimento di un percorso istituzionale avviato nei mesi scorsi, promosso dal Presidente dell’ANPI Giuseppe Calascibetta e seguito dall’ Assessore alla Cultura Daniela Pasqualetto, in linea con l’indirizzo favorevole unanime espresso dal Consiglio Comunale e della positiva valutazione della candidatura da parte della Commissione Tecnica dell’Associazione.

Il riconoscimento valorizza il contributo che la città di Riesi offre al patrimonio culturale siciliano attraverso le figure di Giovanni Nicosia e Gaetano Baglio, i quali hanno lasciato un’importante testimonianza letteraria, storica e antropologica del nostro territorio.

Nata nel 2013, la Strada degli Scrittori è un itinerario culturale e turistico che attraversa i luoghi legati ai grandi protagonisti della letteratura siciliana, tra cui Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, promuovendo la cultura come strumento di conoscenza, identità e sviluppo dei territori.Per il Comune di Riesi si tratta di un importante traguardo che consentirà di rafforzare la promozione del patrimonio culturale cittadino, valorizzando la memoria dei suoi autori e inserendo il nostro territorio all’interno di una rete di eccellenze culturali di rilievo regionale e nazionale.

Un nuovo passo avanti per una Riesi che investe nella cultura, nella memoria e nella valorizzazione della propria identità.