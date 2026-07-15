Scoperti 131 docenti irregolari in un Istituto privato di Istruzione ad Agrigento: sanzioni per oltre 435 mila euro

Evasione fiscale nel settore dell’istruzione privata. Scoperti 131 professori irregolarmente impiegati. I finanzieri del comando provinciale di Agrigento hanno individuato una società cooperativa con sede nel capoluogo, attiva nella conduzione di un istituto privato che assicurava corsi di scuola superiore di secondo grado. Gli approfondimenti condotti dalle Fiamme gialle, con la collaborazione della Direzione provinciale dell’Inps, hanno messo in luce l’irregolarità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla coop con tutti i docenti.

Ciò ha determinato la riqualificazione del rapporto lavorativo come subordinato per le 131 posizioni lavorative analizzate, con conseguente addebito, della maggior contribuzione evasa e delle relative sanzioni per, un importo complessivo di oltre 435 mila euro. Il legale rappresentante della cooperativa, ente gestore dell’istituto paritario, è stato denunciato per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro. Sono stati inoltre segnalati all’Agenzia delle entrate, per il recupero a tassazione, ricavi non dichiarati per complessivi 300 mila euro.(Fonte Giornale di Sicilia).