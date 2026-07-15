Sospensione temporanea conferimento rifiuti ingombranti ed apparacchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Riprenderanno venerdì prossimo 17 luglio

MUSSOMELI – Dal Comune è stato reso noto che, a causa della temporanea carenza di siti di smaltimento finali a livello regionale, la Ditta Traina S.r.l. (gestore dell’impianto di trattamento e stoccaggio) ha comunicato la sospensione temporanea dei conferimenti di particolari categorie di rifiuti per consentire lo smaltimento delle giacenze accumulate. Il blocco dei conferimenti sarà attivo nei seguenti giorni: Inizio sospensione: Sabato 11 luglio 2026 Fine sospensione: Giovedì 16 luglio 2026 . Durante il periodo sopra indicato, non sarà possibile conferire le seguenti frazioni merceologiche: Rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – RAEE (Codici CER 20.01.35 e 20.01.36) Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi come frigoriferi e condizionatori (Codice CER 20.01.23) Le regolari attività di conferimento e ritiro per tutte le categorie di rifiuto elencate riprenderanno regolarmente a partire da Venerdì 17 luglio 2026