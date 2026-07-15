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Sospensione temporanea conferimento rifiuti ingombranti ed apparacchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Riprenderanno venerdì prossimo 17 luglio

Carmelo Barba

Sospensione temporanea conferimento rifiuti ingombranti ed apparacchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Riprenderanno venerdì prossimo 17 luglio

Mer, 15/07/2026 - 09:14

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MUSSOMELI – Dal Comune è stato reso noto che, a causa della temporanea carenza di siti di smaltimento finali a livello regionale, la Ditta Traina S.r.l. (gestore dell’impianto di trattamento e stoccaggio) ha comunicato la sospensione temporanea dei conferimenti di particolari categorie di rifiuti per consentire lo smaltimento delle giacenze accumulate. Il blocco dei conferimenti sarà attivo nei seguenti giorni: Inizio sospensione: Sabato 11 luglio 2026 Fine sospensione: Giovedì 16 luglio 2026 . Durante il periodo sopra indicato, non sarà possibile conferire le seguenti frazioni merceologiche: Rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – RAEE (Codici CER 20.01.35 e 20.01.36) Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi come frigoriferi e condizionatori (Codice CER 20.01.23) Le regolari attività di conferimento e ritiro per tutte le categorie di rifiuto elencate riprenderanno regolarmente a partire da Venerdì 17 luglio 2026

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