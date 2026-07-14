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Caltanissetta. Presso Eclettica Street Factory di via Rochester al via le semifinali del XXIV° campionato interno di Risiko

Redazione 1

Caltanissetta. Presso Eclettica Street Factory di via Rochester al via le semifinali del XXIV° campionato interno di Risiko

Mar, 14/07/2026 - 23:37

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CALTANISSETTA. Archiviato il Raduno Nazionale di sabato e domenica scorsi, giovedì, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà la semifinale del XXIV° torneo o campionato interno. Otto i giocatori che si sono guadagnato l’accesso alla semifinale: Giulia Gulino, Gabriele Taschetti, Giancarlo Ciulla, Martino Brucato, Luigi Tricoli, Claudio Lombardo, Calogero Maira e Vincenzo Falzone.

I vincenti dei due tavoli raggiungeranno in finale Andrea Kiswarday e Michele Cammarata già qualificati essendo arrivati rispettivamente primo e secondo nella classifica generale alla fine dei sei turni di gioco.

Sempre a cura del Club nisseno sabato e domenica si organizzano due tornei Open presso Magic Lizard in via Alcide De Gasperi, 16. I due tornei, aperti a tutti coloro che vorranno partecipare, sono strutturati in due partite nella giornata di sabato (ore 16.00 e ore 18.30) e due nella giornata di domenica, sempre negli stessi orari. Alla fine di ogni giornata di gioco verrà stilata la classifica a somma di punti delle partite giocate.

“Vogliamo dare, a chi vuole giocare a Risiko!, la possibilità di farlo anche nel fine settimana. – dichiarano dal direttivo – Anche durante il mese di agosto, per chi resta in città e ha voglia di passare una serata a giocare e a divertirsi, stiamo organizzando delle piacevoli serate”.

Intanto il Risiko! Club Ufficiale Eclettica continua a ricevere i complimenti per l’organizzazione del 60° Raduno Nazionale che si è giocato all’hotel San Michele nel fine settimana scorso.

“Siamo contenti che tutto sia andato per il meglio e che chi veniva da tutta Italia e da tutta la Sicilia si sia trovato bene. – continuano dal direttivo – Ci arrivano messaggi da tutti i partecipanti che sono rimasti soddisfatti e sono andati via con un bel ricordo e con la promessa di tornare al prossimo evento che, se ci sarà assegnato dall’editore, organizzeremo. Questo ci ripaga del lavoro fatto”.

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