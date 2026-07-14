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Serradifalco. Il 15 luglio presentazione del libro “Cunti e Scantu – Racconti della tradizione orale serradifalchese” del prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna

Redazione 1

Serradifalco. Il 15 luglio presentazione del libro “Cunti e Scantu – Racconti della tradizione orale serradifalchese” del prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna

Mar, 14/07/2026 - 23:32

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SERRADIFALCO. Si svolgerà il 15 luglio la presentazione del libro “Cunti e Scantu – Racconti della tradizione orale serradifalchese” del Prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna, un’opera preziosa che custodisce e tramanda la memoria, le tradizioni e la lingua della comunità.

Un appuntamento culturale di valore, reso possibile grazie al finanziamento della Regione Siciliana nell’ambito delle iniziative dedicate alla conservazione e alla diffusione della cultura e della lingua siciliana.

Presente all’evento l’On. Mimmo Turano, Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale. Presenterà e modererà il Prof. Sergio Milazzo, Vicepresidente del Consiglio Comunale e Presidente dell’Associazione Culturale Serra del Falco, da anni punto di riferimento per la promozione delle tradizioni, della storia locale e della valorizzazione del patrimonio culturale.

L’evento si svolgerà alle ore 19 presso la piazzetta San Leonardo. Nel corso della serata interverranno i relatori, sarà presente l’autore e l’evento sarà impreziosito dalle letture di alcuni brani e dall’accompagnamento musicale di Fabio Amico. Il volume sarà distribuito gratuitamente, fino a esaurimento delle copie disponibili, nella misura di una copia per ogni nucleo familiare.

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