Caldo, mercoledì allerta rossa a Palermo: arancio nelle altre province

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido da martedì 15 luglio e per le successive 24 ore. Per Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 36 gradi, con livello 2 ( ALLERTA arancio) per la giornata di martedì 15 luglio. Il livello 2 indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. Per mercoledì 16 luglio, sempre a Palermo, è indicato il passaggio al livello 3 (rosso), con temperatura massima percepita ancora di 36 gradi.

Il livello 3 corrisponde a un’ondata di calore, con condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, e prevede l’adozione di interventi di prevenzione per la popolazione più fragile. Livello 1, invece, per Catania e Messina sia martedì sia mercoledì, con temperature massime percepite rispettivamente di 36 gradi e, per Messina il 16 luglio, di 37 gradi.

L’avviso richiama i Comuni e le strutture operative del sistema regionale di Protezione civile alla massima attenzione, in particolare per la tutela delle persone anziane, dei soggetti fragili e della popolazione esposta agli effetti delle alte temperature.

Per il rischio, è indicata una pericolosità alta nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Trapani la pericolosità è invece media, con livello di preallerta. Nel bollettino si segnala, per il territorio siciliano, assenza di precipitazioni, venti deboli variabili o moderati secondo regime di brezza lungo la costa nel pomeriggio e temperatura in aumento, con valori massimi da elevati a molto elevati.