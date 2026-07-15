Parlamento sempre più distante dai cittadini: senza preferenze si indebolisce il rapporto tra eletti ed elettori

On .Giuseppe Catania: “La bocciatura della proposta di reintrodurre il voto di preferenza rappresenta, a mio avviso, un’occasione persa per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni.Un Parlamento composto da candidati scelti attraverso liste bloccate rischia di allontanare sempre di più gli elettori dai propri rappresentanti. La domanda è inevitabile: quanti degli attuali deputati e senatori verrebbero effettivamente rieletti se fossero chiamati a confrontarsi direttamente con il consenso degli elettori attraverso le preferenze? Non si tratta di nostalgia del passato, ma della necessità di recuperare un principio fondamentale della democrazia rappresentativa: conoscere chi rappresenta il proprio territorio e poter incidere concretamente sulla sua elezione. Un tempo i cittadini conoscevano i deputati e i senatori del proprio collegio; oggi, invece, sono sempre meno coloro che sanno indicare il nome del proprio rappresentante in Parlamento. Per questo motivo sorprende la scelta di una larga parte dell’opposizione e di alcuni parlamentari della maggioranza di votare contro la reintroduzione delle preferenze, accompagnando tale decisione persino con manifestazioni di soddisfazione. È un atteggiamento che lascia perplessi e che merita una seria riflessione, soprattutto alla luce della crescente distanza tra cittadini e politica. Ritengo doveroso riconoscere al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il merito di aver sostenuto questa proposta e di aver assunto una posizione chiara su un tema che riguarda la qualità della nostra democrazia e il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti. Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti significa rafforzare la partecipazione democratica, aumentare la responsabilità degli eletti e ricostruire quel rapporto di fiducia tra istituzioni e popolo che negli ultimi anni si è progressivamente affievolito”.