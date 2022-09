Sommatino. Pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita dei libri per studenti scuole medie e superiori

SOMMATINO. E’ stato pubblicato sul sito Web del Comune l’Avviso per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli studenti che frequentano le scuole medie e le scuole superiori.

Beneficiari della misura sono tutti quei nuclei familiari in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità pari o inferiore a € 10.632,94.

Con l’occasione L’amministrazione comunale ha invitato tutte le famiglie che vogliono accedere anche ad altri benefici scolastici (mensa, abbonamenti, etc), a presentare al più presto, e comunque non oltre il termine perentorio del 14 Ottobre, un ISEE in corso di Validità.